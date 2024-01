proviene da barletta

Il neo questore di Siracusa è Roberto Pellicone, 61 anni, come ha deciso il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Lascia la Questura di Barletta-Andria-Trani e prende il posto di Benedetto Sanna, andato in pensione nei mesi scorsi.

L’esperienza in Calabria

Originario di Sondrio si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Messina ed è in polizia dal 1988.

Dal luglio del 1989 al settembre del 1991, ha prestato servizio nel XII Reparto Mobile partecipando ai servizi di ordine pubblico e in numerosissimi rastrellamenti antisequestro in Aspromonte.

Dall’ ottobre del 1991 al luglio del 2000 ha lavorato nella Squadra mobile di Reggio Calabria, nell’ambito della quale oltre a dirigere la Sezione Antiracket, dal 1993 ha svolto le funzioni di vicedirigente dell’intera struttura investigativa. In questo arco temporale, ha coordinato numerosissime indagini di notevole rilievo, condotte nei confronti di esponenti della criminalità organizzata calabrese. Dal 1° Agosto 2000, ha diretto la D.I.G.O.S. della Questura di Reggio Calabria.

I corsi

Nel 2005 ha frequentato il XX Corso di Alta formazione, alla Scuola di perfezionamento Forze di polizia. Dal 6 aprile 2009, per circa sei anni, ha ricoperto l’incarico di vicequestore Vicario della Questura di Crotone. Dal 1° ottobre 2015, per circa due anni, ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Reggio Calabria.

Ha frequentato i seguenti corsi di perfezionamento: Corso Antisequestro Eliportato; Corso di Negoziatore in occasione di presa d’ostaggi (organizzato dalla Direzione Centrale Polizia Criminale – Servizio Centrale Operativo (SCO) e dal Federal Bureau of Investigation (FBI); Corso di perfezionamento Antiterrorismo (Organizzato dal

Federal Bureau of Investigation – Antiterrorism Assistance Program) tenutosi a Budapest.

Il ruolo di questore

Pellicome è stato promosso Dirigente superiore il 6 aprile 2018 ed ha ricoperto per circa due anni l’incarico di questore di Isernia. Dal 1° settembre 2020 ha ricevuto l’incarico di coordinare le attività connesse all’istituzione della Questura di Barletta-Andria-Trani. Dal 27 luglio 2021 ha ricoperto l’incarico di Questore di Barletta-Andria-Trani.

Dal 1° febbraio ufficialmente si insedierà come nuovo Questore della provincia di Siracusa.