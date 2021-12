la nave di medici senza frontiere

Arriverà in serata al porto commerciale di Augusta, la Geo Barents, la nave ong di Medici Senza Frontiere con 558 migranti. Dopo tanta attesa, è stato assegnato un approdo dopo il via libera del ministero dell’Interno. “Dopo l’arrivo della nave – dice all’AGI il capo di Gabinetto della Questura di Siracusa, Ferdinando Buceti – inizieranno le procedure sanitarie, infatti saranno effettuati i primi 200 tamponi”.

Tamponi e poi sbarco

Nella giornata di domani, completati i test anti Covid19, inizierà lo sbarco dei migranti, che saranno trasferiti sulla nave per la quarantena mentre i minori non accompagnati saranno accompagnati nei centri di accoglienza. Contestualmente, gli agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa provvederanno ad identificare i migranti.

Ci sono 145 bambini

Ci sono a bordo della nave anche 145 minori, di cui l’80 per cento non accompagnati, e 3 donne incinte. Sei bimbi hanno meno di 4 anni. Molti dei migranti hanno ustioni da carburante, infezioni respiratorie e ferite legate alle violenze subite.

“Ministro dell’Invasione” tuona FdI

Sull’imminente sbarco dei migranti ad Augusta è intervenuto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

“Il ministro Lamorgese dovrebbe cambiare intestazione al dicastero che guida. Da Interno a Invasione. Non diversamente si può qualificare – dice il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia – il suo operato in questi anni di governo, un quotidiano resoconto di via libera ad approdi di navi carichi di migranti”.

“Lamorgese riferisca in aula”

Sul nuovo caso con 558 migranti in arrivo ad Augusta, un numero davvero esorbitante che si aggiunge agli sbarchi incessanti delle ultime settimane, il ministro venga in aula a riferire” conclude Rampelli.

Migranti soccorsi in mare

Frattanto, una imbarcazione con 38 migranti è stata soccorsa da un mercantile nel Mediterraneo, dopo essere stata avvistata dal velivolo di Sea Watch. Secondo quanto riferisce Alarm Phone, il mercantile si dirige verso Malta.