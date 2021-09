per la durata di 3 anni

Aggiudicata la gara per la gestione del servizio idrico a Siracusa

A vincere l’unica impresa che ha partecipato al bando

Si tratta della Siam, l’attuale gestore

Ad aggiudicarsi la gara per la gestione del servizio idrico a Siracusa è stata l’unica partecipante al bando, la Siam.

Manca ancora la stipula del contratto, ma se le cose dovessero andare bene, come ormai si presume, non occorrerà alcun passaggio di consegne, perché si tratta della stessa azienda, di cui è socia unica la spagnola Dam, che dal marzo del 2015 gestisce la rete della città.

Peraltro, l’impresa ha rischiato di fare saltare il bando dopo un ricorso al Tar di Catania, poi ritirato.

Il costo del servizio

Il bando del Comune di Siracusa prevede l’affidamento del servizio, per la durata di 3 anni, per un importo complessivo di 57 milioni di euro. La scelta di limitare il periodo di tempo è dettata dalla definizione dell’aggiornamento del piano d’ambito, cui seguirà l’approvazione da parte dell’Assemblea territoriale idrica e la successiva individuazione del soggetto unico per la gestione pubblica complessiva.

La polemica sulla clausola sociale

Nei mesi scorsi, erano scoppiate delle polemiche, sollevate dai sindacati e dalla parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, per cui nel bando era ambigua la cosiddetta clausola sociale, la norma che impone al nuovo concessionario di assumere i lavoratori che operavano nel servizio. Sulla questione, è intervenuto l’assessore al Servizio idrico integrato, Carlo Gradenigo, che riporta gli atti di gara in cui la Siam “dichiara di assumere tutto il personale attualmente in servizio garantendo lo stesso inquadramento e trattamento economico e modificandone le mansioni per ottimizzare il proprio modello organizzativo e gestionale”.

I numeri del servizio

Secondo quanto sostenuto dal sindaco, Francesco Italia, e dall’assessore al Servizio idrico integrato, l’offerta economica della Siam prevede il 4,1% di ribasso sul proprio corrispettivo annuale ed il 2001% di ribasso sul preziario regionale per i lavori.

Cosa farà la Siam

Inoltre, la Siam provvederà “all’ installazione, gestione e manutenzione di 7 casette dell’acqua richieste dal bando” ed ancora, “9000 kit di efficientamento per la riduzione del consumo idrico (rubinetti temporizzati, regolatori di getto) dei quali 4.500 per tutti gli istituti scolastici, 4.500 per gli uffici comunali, lo sconto del 3% in tariffa per gli utenti che dimostrano di attuare sistemi di risparmio idrico in casa propria”. Tra le altre opere, le condotte fognarie in alcuni punti della città.