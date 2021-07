inchiesta della procura di siracusa

Giallo a Lentini per il ritrovamento di un altro cadavere

Il corpo appartiene ad una donna, figlia dell’anziana scoperta senza vita sabato notte

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda

Le indagini condotte dai carabinieri

Fitto riserbo sulle indagine ma sale la paura a Lentini

Si infittisce il giallo a Lentini a seguito della scoperta del ritrovamento di un secondo cadavere dopo quello di una anziana di 80 anni, rinvenuto nella tarda serata di sabato in un garage in via Murganzio. Poche ore fa, si è appreso che, nei giorni scorsi, è stato trovato dentro un appartamento di via Gorizia il corpo senza vita di una donna di 50 anni, figlia della pensionata.

Il primo ritrovamento

Secondo alcune fonti, era in avanzato stato di decomposizione ed ora c’è il sospetto è che i decessi possano essere collegati. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e spetterà ai carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della Compagnia di Augusta verificare in che modo le donne sono decedute.

Le indagini

Gli inquirenti stanno accertando se entrambi i corpi presentano segni o tagli riconducibili ad un’aggressione. Molto dipenderà dall’esito dell’autopsia da parte del medico legale, la cui perizia sarà un vero spartiacque per l’inchiesta, soprattutto se emergeranno degli elementi riconducibili ad una morte violenta.

Gli interrogatori

I carabinieri, da parte loro, hanno già sentito i familiari per svelare se vi fossero dei contrasti o se le donne fossero vittime di alcune patologie. Frattanto, sono state già avviate le verifiche allo scopo di scoprire se in entrambi gli immobili vi siano segni di effrazione.

Paura nella comunità

Sulla vicenda, filtra il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine, contestualmente sale la preoccupazione da parte della comunità, incapace di comprendere cosa sia davvero accaduto alle due donne: il decesso di entrambe insinua più di un dubbio ed in questi casi proprio la mancanza di chiarezza scatena maggiori paure.