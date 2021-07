è accaduto in via murganzio a lentini

Trovato cadavere di una donna in un garage a Lentini

E’ stato un familiare della vittima a dare l’allarme

Le indagini sono condotte dai carabinieri

Determinante l’ispezione cadaverica sulla vittima

E’ giallo sul ritrovamento della cadavere di una donna, un’anziana di circa 80 anni, in un garage, in via Murganzio, a Lentini, nel Siracusano.

La scoperta di un familiare

Ad accorgersene ieri sera è stato un parente della vittima che ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere le cause del decesso della pensionata. Determinante, in questo senso, sarà l’ispezione cadaverica da parte del medico legale, allo scopo di svelare se sul corpo sono presenti tagli o lesioni riconducibili ad un’aggressione.

Le condizioni di salute della donna

Per il momento, vige il massimo riserbo sulla vicenda, i carabinieri stanno attendendo l’esito della perizia, frattanto hanno sentito i parenti per comprendere le condizioni di salute della donna, se, insomma, soffrisse di qualche patologia. Allo stesso tempo, gli inquirenti intendono capire le ragioni per cui la pensionata si trovava in quel locale.