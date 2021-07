La domenica infernale nel Siracusano, fiamme nella riserva ed in un asilo, case evacuate a Carlentini

05/07/2021

Paura nel Siracusano devastato dagli incendi Case evacuate a Carlentini, attaccata la riserva Ciane Saline L’appello dei sindaci al prefetto Forza Italia chiede a Musumeci la proclamazione dello stato di emergenza Devastata e circondata dagli incendi quasi l’intera fetta del Siracusano, da nord a sud. Nella serata di ieri, le fiamme, che avevano percorso la zona settentrionale del capoluogo, al punto da decidere di far evacuare un parco acquatico, si sono propagate dall’altra parte della città, attaccando la riserva naturale Ciane Saline che hanno incenerito una buona fetta di vegetazione. La conta dei danni I roghi ha minacciato ed in alcuni casi distrutto molte proprietà ed aziende agricole nella fascia compresa tra contrada Carancino e contrada Targia, nella zona nord di Siracusa. “Esprimo vicinanza a coloro che hanno proprietà ed aziende distrutte dagli incendi” ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Proprio in questa zona, ieri i soccorritori, per ragioni di sicurezza, hanno disposto l’evacuazione di un parco acquatico. Case evacuate a Carlentini Paura a Carlentini dove i roghi si sono originati nel centro abitato. Il sindaco, Giuseppe Stefio, ha ordinato l’evacuazione dagli edifici situati in via Porta Siracusa e via Procida. “Leggi contro i piromani” “Ancora una volta il nostro territorio in ginocchio, nella morsa delle fiamme, per colpa – dice il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – di qualche delinquente che ha appiccato il fuoco. Stavolta è toccato alla città di Carlentini, a cui va la nostra vicinanza per i momenti drammatici che sta vivendo da oggi pomeriggio. Servono leggi speciali contro i piromani, assieme al sindaco di Carlentini, chiederemo al Prefetto di attenzionare questa emergenza, oramai divenuta prioritaria, per salvaguardare l’incolumità dei nostri cittadini”. Danni alle Riserve Nelle settimane scorse, i roghi, tutti di matrice dolosa, hanno colpito altre aree naturalistiche del Siracusano, come Avola antica, Cavagrande del Cassibile, Vendicari e la Valle dell’Anapo. Proclamare lo stato di emergenza ” Condannare la provincia di Siracusa a un’estate incendiaria non garantirà la tanto agognata ripresa dalla crisi economica. È per tale motivo che chiedo al presidente Musumeci un intervento netto, deciso: occorre lo stato d’emergenza per una provincia falcidiata dagli incendi”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo.

