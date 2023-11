indagini della polizia

Giallo a Siracusa a seguito del ritrovamento del cadavere di una donna di 84 anni in una abitazione. L’appartamento si trova nel rione della Mazzarrona, nella zona nord di Siracusa, ed era in condizioni igieniche precarie.

I rifiuti, tra cui molte scatole, erano accatastati in ogni parte della casa. Sono stati i vicini a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine ed i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia.

A quanto pare, il corpo non era in avanzato stato di decomposizione, in ogni caso gli investigatori hanno avviato una indagine per accertarsi se si è trattata di una morte naturale ma ci sono altre ipotesi tra cui un incidente domestico o un omicidio.