Indagini della polizia in corso a Floridia, disposta autopsia

È giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo di 45 anni, Marco Cicozzetti, nella sua abitazione, in contrada Maeggio, nel territorio di Floridia, nel Siracusano. È stato un conoscente a dare l’allarme chiedendo l’intervento degli agenti di polizia di Siracusa.

Lievi ustioni sul corpo

La vittima, un autotrasportatore originario di Siracusa, impiegato in una azienda di soccorso stradale, aveva in alcune parti del corpo delle piccole ustioni, non tali, secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, da causarne il decesso.

La lettera d’addio

Nel corso della perquisizione nella casa, gli agenti avrebbero rinvenuto un biglietto d’addio, presumibilmente scritto dal 45enne. Restano da capire le ragioni per cui l’uomo ha perso la vita, per questo la Procura di Siracusa ha disposto il sequestro della salma per consentire al medico legale di compiere l’autopsia. Solo quando saranno compiuti gli accertamenti, tra cui nell’appartamento, la salma della vittima sarà restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Le indagini della polizia

Contestualmente, sono stati avviati gli interrogatori di parenti, amici e colleghi di lavoro del 45enne per accertare se l’uomo avesse dei problemi sia di natura medica sia psicologica. Il 45enne era molto conosciuto a Siracusa: “era molto simpatico e disponibile” racconta un conoscente a BlogSicilia. Il suo lavoro, l’impiego nell’azienda per il soccorso stradale, lo ha reso noto a tanti residenti del capoluogo.

