Aveva 40 anni

Dramma a Marsala dove un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Riccardo Masselli, questo il nome della persona deceduta, era un dipendente di Formula Ambiente. Era molto conosciuto, soprattutto nel centro storico del comune trapanese, dove si occupava della raccolta della spazzatura nelle attività commerciali.

I colleghi di Formula Ambiente lo ricordano con grande affetto e sono addolorati per la scomparsa prematura.

