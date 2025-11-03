Saranno gli agenti della polizia di Siracusa a verificare se vi sono state violazioni nell’organizzazione degli spettacoli in occasione della Fiera dei morti, gestita dall’amministrazione comunale. Un’indagine nata dopo la presentazione di un esposto da parte di Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, che, nella mattinata di ieri, si è presentato al palazzo della Questura per formalizzare la denuncia.

La vicenda

L’esponente politico, candidatosi a sindaco di Siracusa alle amministrative del 2023, nella giornata di sabato aveva sollevato delle perplessità in quanto non risultavano esserci le autorizzazioni sugli eventi da parte della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli ma da Palazzo Vermexio hanno fatto sapere, rispondendo alle domande di BlogSicilia, che gli spettacoli erano stati frazionati su più aree con una capienza al di sotto delle 200 persone, ragion per cui non era necessario il via libera da parte della Commissione.

La documentazione in Questura

E così, Mangiafico, recuperando documenti, foto e dichiarazioni di alcuni amministratori pubblici, ritiene che quella soglia sia stata superata, da qui l’esposto in Questura e l’avvio delle indagini da parte della polizia. “La sensazione – spiega Michele Mangiafico – è che in questi eventi abbia partecipato un numero di persone tale da giustificare l’autorizzazione della Commissione”.

La richiesta di invio di pattuglie

In realtà, lo stesso Mangiafico già nella serata di sabato aveva sollevato il problema, richiedendo l’intervento delle pattuglie delle forze dell’ordine per verificare la regolarità degli eventi.