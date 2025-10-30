E’ iniziata stamane tra caos e proteste a Siracusa la Fiera dei Morti che si concluderà il 3 novembre. Code e traffico in tilt tra via Malta, corso Umberto e nella stessa Ortigia per via dei cambi di percorsi decisi dall’amministrazione comunale in funzione dell’evento che ha come quartier generale i Villini del Foro siracusano con anche se nell’edizione di quest’anno sono state coinvolte altre strade vicine. Secondo quanto indicato dal Governo della città l’iniziativa porterà circa 200 espositori mentre in serata sono previsti spettacoli. Insomma, una grossa kermesse su cui il sindaco, Francesco Italia, ha puntato molto, provando a rispolverare l’antica tradizione siciliana della festa dei morti, attaccata dall’americana Halloween.

I divieti

L’assessorato alla Mobilità ha previsto i divieti, fino alle 12 del 3 novembre, di una parte di corso Umberto, delle bretelle del Foro siracusano e dell’ultimo tratto di viale Montedoro.

Servizio navetta ma solo da venerdì 31 ottobre

Il Comune, allo scopo di contenere i disagi, ha deciso di puntare sul trasporto pubblico e così è stato disposto un servizio di navetta dal parcheggio Elorina fino a piazzale Marconi, attaccato ai Villini. Il servizio sarà attivo da domani, 31 ottobre, dalle ore 17 alle 24; l’1 e il 2 novembre dalle 9 alle 24. “Il parcheggio è gratuito mentre alla navetta viene applicata la promozione prevista per la Festività dei defunti che consente, acquistando il biglietto on line, di viaggiare per l’intera giornata al prezzo di 1 euro e di utilizzare lo stesso biglietto su tutte le linee urbane. Chi non si avvale della promozione pagherà il prezzo normale” fanno sapere dal Comune.

La paralisi del traffico

Con la chiusura di quelle strade, stamane, come raccontano molti automobilisti, l’area tra il corso Umberto ed Ortigia è rimasta paralizzata: “è un girone dantesco” taglio corto un uomo rimasto bloccato per oltre 40 minuti, sfogando tutta la sua frustrazione sui social.

Il Comitato Ortigia chiede l’intervento della Prefettura

Tra i contestatori più accesi della scelte dell’amministrazione è il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente che assicura una paralisi prolungata, almeno fino al termine della Fiera dei morti.

“La chiusura simultanea di arterie fondamentali come corso Umberto e Foro Siracusano significa bloccare uno dei principali assi di collegamento tra la zona Umbertina, piazzale Marconi e via Malta. Rischio per i soggetti fragili e le emergenze sanitarie Ciò che rende la vicenda ancora più grave è la totale assenza di un piano di emergenza.

Nell’ordinanza non è previsto alcun corridoio riservato per le ambulanze o i veicoli di emergenza, nessuna deroga per soggetti fragili o con esigenze sanitarie” spiega il portavoce del Comitato, Davide Biondini, che lancia un appello alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Questura di Siracusa “per verificare la compatibilità dell’ordinanza con le norme del Codice della Strada e con i principi di tutela della pubblica incolumità”.

Comune, “c’è il piano di emergenza”

Nel tardo pomeriggio, è arrivata la replica del Comune al Comitato Ortigia. “È priva di fondamento la notizia, diffusa in un comunicato, secondo la quale non ci sarebbe un Piano di sicurezza ed emergenza per la Fiera dei Morti.

Il Piano è stato redatto ed è stato diffuso dalla Protezione civile comunale alle istituzioni e agli enti competenti”.

Il capogruppo di Fdi, “dimettetevi

Paolo Cavallaro, capogruppo di FdI in Consiglio comunale, attacca frontalmente l’amministrazione del sindaco Italia a cui chiede un passo indietro. “Ci sono eventi e fatti che impongono umiltà. Sporcizia e disorganizzazione a ogni livello su tutti i temi. Se non siete in grado di governare una città e precisamente una città come Siracusa, dimettetevi- Fateci tornare al voto, subito, non sono affezionato alla poltrona di consigliere; ho esercitato il mio impegno sociale prima e continuerò a farlo dopo senza alcun ruolo”.

L’assessore alla Mobilità, “modificheremo l’ordinanza”

L’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, ha indetto un vertice con i suoi uffici. “Stiamo individuando delle soluzioni – dice a BlogSicilia l’assessore Pantano – per cui ci saranno delle modifiche all’ordinanza che abbiamo emesso”. Tra le ipotesi dei cambi di percorsi allo scopo di snellire il traffico ma nelle prossime ore le novità saranno inserite nella nuova ordinanza.