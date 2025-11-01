Dal traffico alle autorizzazioni per gli spettacoli. La polemica attorno alla Fiera dei morti di Siracusa tra corso Umberto ed i Villini di Foro Siracusano, che durerà fino al 2 novembre non si placa.

Gli spettacoli

Questa volta a partire all’attacco è Michele Mangiafico, leader del Movimento Civico 4, che, in un video, mostra le sue perplessità sulle autorizzazioni legate agli spettacoli organizzati dall’amministrazione comunale di Siracusa. Stasera, alle 21 ci sarà il tributo a Ligabue con i Radio Freccia mentre domani, alle 20,30, ci sarà il cabaret con i comici palermitani Toti e Totino.

Mangiafico, “ci sono le autorizzazioni della Commissione”?

“In questi 4 giorni di spettacoli ci sono state le autorizzazioni della Commissione di Vigilanza dei pubblici spettacoli?” Si chiede Mangiafico rivolgendosi al sindaco ed al questore di Siracusa. “Se sì, con quali prescrizioni? Perché andremo fino in fondo: vogliamo capire se ci sono a Siracusa spettacoli senza autorizzazione” ha chiosato Mangiafico”.

Il Comune, “non serve il parere della Commissione”

BlogSicilia ha contattato l’amministrazione comunale per capire se queste autorizzazioni sono state rilasciate. Da Palazzo Vermexio, fanno sapere che gli eventi sono stati spalmati in più zone dell’area della Fiera dei morti e queste porzioni, in cui ci sono stati e ci saranno gli spettacoli, sono state transennate in modo che non si raggiunga mai la quota di 200 persone, oltrepassata la quale servirebbe l’autorizzazione della Commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli. Sempre dal Comune di Siracusa spiegano che, per evitare che si sfori quella soglia, “ci sono degli addetti che dispongono del conta persone”.

La polemica sul traffico

La prima giornata della Fiera dei Morti è stata caratterizzata dagli ingorghi attorno all’area dell’evento. Un aspetto rimarcato da Mangiafico ma il giorno successivo, a seguito degli accorgimenti adottati dall’amministrazione comunale, il traffico si è considerevolmente ridotto. Secondo quanto sostenuto dagli uffici del Comune, il problema è stato principalmente dovuto alla fasi di scarico dei mezzi dei 200 espositori che stanno partecipato alla Fiera dei morti.