L’Associazione Teatro Nuovo di Palermo, su invito del senatore Carmine Mancuso, presidente dell’Associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia, per ricordare tutte le vittime innocenti di mafia promuove una “Via Crucis in memoria delle vittime di mafia”. Sarà data lettura di alcuni brani tratti dal Vangelo e meditazioni elaborate dai familiari delle vittime di mafia.

“Organizzare o partecipare a una Via Crucis in memoria delle vittime di mafia – commenta Carmine Mancuso – è un gesto profondamente simbolico, che unisce la spiritualità cristiana alla memoria civile. La Via Crucis, infatti, rappresenta la sofferenza e il sacrificio, e accostarla al ricordo delle vittime innocenti di mafia significa dare un senso profondo alla giustizia, al dolore e alla speranza. Il loro grido di giustizia è salito fino a Dio, e non sarà mai spento!”.





La rappresentazione, oltre a ricordare tutti i caduti nella lotta contro la mafia, intende evidenziare le sofferenze dei familiari, la cui vita è stata letteralmente stravolta dai tristi avvenimenti che hanno causato la morte dei loro cari.

L’incontro si svolgerà il 2 novembre 2025 alle ore 19:00, presso il Pantheon di San Domenico, dove sono sepolti gli uomini illustri di Sicilia, tra i quali Giovanni Falcone.

In tale occasione l’Associazione Teatro Nuovo, presieduto da Silvana Di Salvo, e l’Associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia, consegneranno, ad alcune personalità che operano a Palermo, la targa “Pantheon 2025”, che vuole essere un riconoscimento alla loro azione continua ed encomiabile, per la difesa dei diritti e la promozione della cultura della legalità.

Luogo: Pantheon di San Domenico, piazza San Domenico , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Artista: Vittime della mafia

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.