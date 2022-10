le affermazioni di paolo ficara

“Musumeci sarà a capo di un ministero praticamente inutile”. Lo afferma Paolo Ficara, esponente del M5S ed ex parlamentare nazionale a proposito dell’ingresso nel Governo Meloni dell’ex presidente della Regione, Nello Musumeci, nominato ministro del Mare e del Sud.

“Due soli ministri del Sud”

Ficara considera antimeriodionalista la scelta del Governo di avere solo due ministri del Sud. “Doveva far diventare “bellissima” la Sicilia ma è scappato per un posticino sicuro al Senato, nominato adesso, udite udite, “Ministro del mare e del Sud” dice l’ex deputato nazionale attaccando ancora Musumeci.

“Musumeci, ex presidente della regione siciliana, e Fitto, sono – aggiunge Ficara – gli unici due ministri del nuovo governo di Giorgia Meloni che vengono dal mezzogiorno. I ministeri importanti, quelli che contano, sono andati quasi tutti ad esponenti del nord e leghisti (tipo il ministero dell’economia al leghista Giorgetti, prima allo sviluppo economico con Draghi, vedi che discontinuità.”

Il ministero inutile

Secondo quanto sostenuto dall’esponente del M5S, il ministero affidato a Musumeci è chiamato “del mare ma non avrà nessuna delega sui porti che resteranno in capo al Ministero delle Infrastrutture. Lo hanno chiamato “del Sud” ma non si occuperà della programmazione dei fondi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Un ministero totalmente inutile che ci fa capire quanto conterà lo sviluppo del mezzogiorno per questo nuovo governo”.

Le parole del ministro Musumeci

“Lealtà, responsabilità e spirito di squadra. Oggi il primo Consiglio dei Ministri“. Lo ha scritto nelle ore scorse sui social il neo ministro per le Politiche del Mare e del Sud, Nello Musumeci.

Il primo consiglio del ministri

“Dobbiamo essere uniti per affrontare le emergenze che il Paese ha davanti”, ha detto il premier Giorgia Meloni ai ministri nel corso della riunione del Cdm a quanto riferiscono alcuni presenti.

Meloni si è insediata a Palazzo Chigi e ha presieduto il primo Consiglio dei ministri, aprendo la riunione con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.