Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada Siracusa-Catania. Nello scontro, avvenuto dopo lo svincolo di Augusta, in direzione di Siracusa, sono rimaste coinvolte 4 macchine e ci sono dei feriti che sono stati trasportati in ospedale per degli accertamenti.

I testimoni

Sono stati alcuni testimoni, scampati all’incidente, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi: sul posto si sono recate le ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle vittime, poi trasportate in ospedale.

Traffico paralizzato

Le indagini sono condotte dalla Polizia stradale di Siracusa e del distaccamento di Lentini che hanno preso le prime testimonianze ed eseguito i rilievi. Il traffico è rimasto paralizzato, lunghe code sull’autostrada.