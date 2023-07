Guida in autostrada con il telefonino e uso dei social, maxi sanzioni della Stradale

12/07/2023

C’era chi, in autostrada, sulla Siracusa-Catania o sulla Siracusa-Gela, parlava al telefono, chi conversava su WhatsApp ed altri che erano impegnati a rispondere ai messaggi su Instagram.

Le sanzioni

A scoprirli, e soprattutto a sanzionarli, sono stati gli agenti della Polizia stradale di Siracusa. Nel complesso, sono state 37 le multe comminate, 182 i punti tolti dalla patente, inoltre ci sono altre 7 sanzioni per ulteriori violazioni del Codice della strada, tra cui la guida senza cintura di sicurezza.

“Scopo dell’attività è quello di contrastare il fenomeno della distrazione alla guida, determinato dall’uso dei telefonini e delle numerose applicazioni social – causa principale di incidenti gravi – sulle strade anche di questa provincia” spiegano dal comando provinciale della Polizia stradale di Siracusa.

I risultati

“Dai risultati appare evidente come, nonostante l’utenza sia a conoscenza del divieto e delle pesanti sanzioni – spiegano dal comando provinciale della Polizia stradale di Siracusa – derivanti (da 165 a 660 euro di sanzione, decurtazione di 5 punti sino ad arrivare alla sospensione della patente in caso di recidiva), l’uso dei cellulari faccia ormai parte integrante della vita quotidiana di molti conducenti al punto di non averne cognizione dell’uso durante la guida e delle gravi conseguenze”