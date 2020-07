Contravvenzione all'Ast

Non appena ha visto quella coda di bus pubblici con il motore acceso in corso Umberto, alle porte di Ortigia, l’assessore alla Viabilità del Comune di Siracusa, Maura Fontana, ha chiamato gli agenti della Polizia municipale per emettere le multe. Le contravvenzioni, per l’inquinamento prodotto dagli scarichi dei mezzi, saranno notificate all’Ast, l’azienda siciliana che gestisce a Siracusa il servizio di trasporto pubblico.

“Sono stata io – racconta l’assessore alla Viabilità, Maura Fontana – ad accorgermi del fatto intorno alle 15 mentre stavo controllando, come faccio spesso, che tutto andasse bene. Quando mi sono resa conto di cosa stava succedendo e di quanto quei mezzi stavano inquinando l’aria, ho subito chiamato la direzione dell’Ast per protestare; poi ho avvertito la Polizia municipale affinché procedesse con le contestazioni delle violazioni, cosa che è avvenuta anche se intanto alcuni mezzi si erano allontanati. Per altro ho potuto verificare che al centralino dei vigili urbani erano già arrivate le lamentele di alcuni cittadini”.

L’assessore Fontana ha informato il sindaco, Francesco Italia, e poi ha preso contatti con il dirigente di settore per predisporre un’ordinanza che imponga agli autisti dei mezzi di sostare, tra una corsa e l’altra, nella rimessa aziendale o in qualsiasi altra zona senza mettere a rischio la sicurezza e la salute della gente. “È gravissimo che i bus siano lasciati con i motori accesi e talvolta incustoditi. Per questo chiedo ai vertici dell’Ast – conclude l’assessore alla Viabilità Maura Fontana – di intervenire subito con determinazione e con soluzioni efficaci affinché vengano rispettate le norme e gli autisti siano messi nelle condizioni di poterlo fare”.