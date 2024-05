l'inchiesta

Nella mafia siracusana i cambi di casacca, come li hanno definiti i neo collaboratori di giustizia, non sarebbero affatto una rarità. In particolare, nell’inchiesta dei magistrati della Dda di Catania e dei carabinieri di Siracusa, culminata nelle settimana scorsa con l’emissione di sei misure cautelari, è certamente alla Borgata il terreno di passaggi da un sodalizio ad un altro.

I due clan alla Borgata

Già, perché in questo quartiere del capoluogo, il gruppo della Borgata ha due ramificazioni: una legata al clan Santa Panagia, riconducibile a Luca Costanzo, arrestato insieme ad altre 18 persone nel novembre scorso ed ora collaboratore di giustizia, e l’altra riconducibile alla cosca Bottaro Attanasio, il cui referente è Giuseppe Guarino, finito a marzo in una retata nei mesi scorsi.

Il passaggio da un gruppo all’altro

Nella campagna “acquisti” nell’ambito della criminalità organizzata, sarebbe stati coinvolti Robert Iacono e Johnny Pezzinga, che, secondo quanto indicato nell’inchiesta della Dda di Catania e dei carabinieri di Siracusa, sarebbero transitati dalla Borgata a gestione Santa Panagia a quella connessa a Bottaro-Attanasio.

Cancellare il tatuaggio

Solo che Pezzinga, come gli inquirenti vengono a sapere grazie ad una intercettazione, sarebbe stato costretto a cancellare un tatuaggio con la scritta Luca. Per gli investigatori, il riferimento a quel nome è a Luca Costanzo ma essendo diventato un collaboratore di giustizia il capo della cosca Borgata di Bottaro-Attanasio gli avrebbe imposto di toglierlo, altrimenti nel gruppo non avrebbe potuto metterci piede.

La conversazione intercettata

Questa intercettazione, per gli inquirenti, è di estrema importanza, che confermerebbe non solo la presenza dei due gruppi alla Borgata ma dimostrerebbe la tesi della fluidità della criminalità organizzata.

Cosa mi racconti? Che si dice alla Borgata?

Vita dopo questo blitz, ha visto no?

Loro sono passati ora qua con loro? Capiscimi

Con lo zio? Sì, lo so

Sì, sì quello gli ha detto a Johnny… lo zio.. Prima che passi di qua ti devi cancellare questa merda che hai scritto sul petto… perché si è era scritto Luca… lui, hai capito?

Ah, anche lui anche Johnny con lo zio…

Sono passati tutti là… ha abbandonato a tutti…. Robert è andato