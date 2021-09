Covid19 nelle scuole del Siracusano, salgono a 24 le classi in quarantena

Era finito in un blitz antidroga sul gruppo di via Algeri, giovane torna a spacciare, arrestato

Torna a rubare nonostante i domiciliari, in carcere il ladro dei solarium

Conti non in ordine al Comune di Avola, i Revisori bocciano il Bilancio di previsione

Sbarco in barca a vela nel Siracusano, bloccati 50 migranti

Covid19, si torna in chiesa per le vaccinazioni, scendono i ricoveri in ospedale