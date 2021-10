al castello maniace ed all'orecchio di dionisio

Riprese a Siracusa per il nuovo film di Indiana Jones

Ciak al Castello Maniace ed all’Orecchio di Dionisio

Curiosità sulla presenza di Harrison Ford ed Antonio Banderas

Al via le prime riprese a Siracusa di Indiana Jones 5 che vedrà come protagonisti Harrison Ford ed Antonio Banderas. C’è tanta curiosità in città per la presenza dei due attori ma non trapela nulla sulla partecipazione delle star di Hollywood.

Ciak al Maniace ed all’Orecchio di Dionisio

Il film, prodotto dalla Walt Disney, sarà ambientato nel 1969 ed avrà come location due tesori storici di Siracusa, come l’Orecchio di Dionisio, nel parco archeologico della Neapolis, dove si trova anche il Teatro greco, ed il Castello Maniace, sulla punta estrema di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Riprese anche a Cefalù e nel Trapanese

La produzione, nei giorni scorsi, ha portato camion, furgoni ed auto con tutte le attrezzature per girare una delle saghe più famose e popolari di sempre. Le riprese, dopo Siracusa, interesseranno altre città siciliane, come Cefalù, e poi ancora i centri del Trapanese, come Segesta, Castellamare del Golfo e San Vito Lo Capo.

“Un evento straordinario per Siracusa”

In questi giorni Siracusa è il cuore di una grandiosa produzione cinematografica che sta impegnando centinaia di persone e attori di fama assoluta per un film che sarà visto dal pubblico di tutto il mondo. Questo evento mi riempie di orgoglio ed è di portata storica: le riprese interesseranno due dei siti più visitati e apprezzati e ciò può diventare occasione per un ulteriore rilancio e consolidamento dell’immagine di città d’arte”. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che commenta l’inizio delle riprese.

Visibilità internazionale

“Per un film che è destinato a essere trasmesso – continua il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – a lungo anche nei canali televisivi, il successo in termini di visibilità per la città è assicurato e sarà duraturo negli anni. Altrettanto importanti saranno le ricadute economiche immediate e future, confermando come Siracusa abbia in sé potenzialità che aspettano solo di essere valorizzate per un nuovo sviluppo fondato sulla sostenibilità”.