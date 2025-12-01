Il Pd di Siracusa apre ai movimenti, in particolare quelli legati alla difesa delle rivendicazioni dei palestinesi, che, proprio in questa parte della Sicilia, hanno avuto il loro culmine con la partenza delle navi della Global Sumud Flotilla dal porto di Augusta verso Gaza.

L’incontro

E così domani nel salone delle conferenze “San Giovanni Paolo II” del Santuario della Madonna delle Lacrime si terrà un dibattito, dal titolo Gaza, Flotilla, diritti umani e pace, organizzato dal Dipartimento regionale siciliano per le Risorse e lo sviluppo del bacino del Mediterraneo del Pd e fortemente voluto da Giuseppe Patti, storico ambientalista siracusano, esponente del Pd, candidatosi alla segreteria provinciale nell’ultimo congresso.

Gli scontri nel Pd

All’iniziativa prenderà parte Massimo Milazzo, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, che, nelle settimane scorse, proprio a BlogSicilia, in un’intervista lanciò messaggi di pace al partito, ancora diviso sull’esito del congresso cittadino, vinto da Alessandro Dierna, legato alla corrente Schlein riconducibile a Mario Bonomo e Gaetano Cutrufo, e poi congelato a seguito di un ricorso dell’ex presidente della Provincia, Bruno Marziano, anche lui schleiniano, ma sostenitore di Maria Grazia Ficara, l’altra candidata per la segreteria cittadina.

Lo stallo sulla segreteria cittadina

La situazione è ancora in fase di stallo anche se le parti sembrerebbero convergere su un terzo nome, quello di Matilde Di Giovanni ma da qua a dire che la fumata è bianca ce ne passa.

Gli appuntamenti elettorali

Ma il Pd deve fare i conti con gli appuntamenti elettorali: ci saranno le amministrative in alcuni Comuni importanti nel Siracusano, come Augusta e Floridia, senza contare le Regionali e le Politiche, previste nel 2027, inoltre il partito cittadino guarda con attenzione al 2028 quando i siracusani torneranno alle urne. La concorrenza politica nel Centrosinistra è abbastanza forte: M5S e AvS sono tra i partiti di riferimento del movimentismo ed al netto delle alleanze e del campo largo, ogni partito proverà ad avere maggiore peso sulla scorta dei voti.

Chi ci sarà all’incontro

L’incontro sarà introdotto da Massimo Costanza, responsabile regionale del dipartimento per le risorse e lo sviluppo del bacino del Mediterraneo del Partito Democratico, a seguire ci saranno gli interventi di Luca Santoro, presidente dei Giovani Democratici siciliani, studente universitario a Bologna in giurisprudenza; Tati Sgarlata, portavoce del comitato siracusano per la Palestina; Margherita Cioppi, componente dell’equipaggio dell’imbarcazione Karma e attivista umanitaria; Thiago Avila, attivista ecologista e componente del direttivo della Global Sumud Flotilla; Tania Hassan, medico in ospedali palestinesi; Yassine Lafram, presidente nazionale delle Comunità Islamiche Italiane; Tony La Piccirella, attivista umanitario e componente della Global Sumud Flotilla; Arturo Scotto, parlamentare nazionale del Partito Democratico e componente dell’equipaggio dell’imbarcazione Karma; Annalisa Corrado, europarlamentare del Partito Democratico e componente dell’equipaggio dell’imbarcazione Karma; Mimmo Lucano, europarlamentare AVS già sindaco di Riace; Pietro Bartolo, medico ed ex europarlamentare del Partito Democratico. Sarà previsto il collegamento video con Yahya Al Saraj, sindaco di Gaza City.