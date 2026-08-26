Sei persone sono state salvate dopo l’affondamento di una barca nelle acque davanti all’Isola di Capo Passero, nel Siracusano. L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato, quando alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Siracusa è arrivata la segnalazione del naufragio.

Recupero

A intervenire è stato il battello G.C. B 181 dell’Ufficio marittimo di Portopalo di Capo Passero, impegnato nel pattugliamento della zona. I sei naufraghi sono stati individuati in mare e recuperati a bordo dell’unità della Guardia Costiera.

Dopo il recupero, il battello ha fatto rotta verso il porto Fossa di Marzamemi, dove le sei persone sono state sbarcate. Sul posto era presente anche il personale del 118, intervenuto per accertarne le condizioni di salute.

Sicurezza

L’intervento si inserisce nell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026”, attraverso la quale la Guardia Costiera ha rafforzato durante l’estate i dispositivi di vigilanza e soccorso lungo le coste, anche in considerazione dell’aumento del traffico diportistico e della presenza di bagnanti.

La Capitaneria di porto rinnova l’invito a chi naviga a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le norme di sicurezza, soprattutto nelle giornate caratterizzate da una maggiore presenza di imbarcazioni in mare.