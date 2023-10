si trovava all'estero

E’ morto questa mattina Massimo Riili, 71 anni, imprenditore edile, presidente provinciale dell’Ance, tesoriere regionale, vicepresidente di Confindustria Siracusa. Si trovava all’estero, poi una complicazione di salute lo avrebbe stroncato ma la notizia del suo decesso è rimbalzata rapidamente in città.

Era molto noto non solo per la sua professione ma anche perché ha assunto degli incarichi pubblici, diventando assessore in giunte di Centrosinistra, prima con Marco Fatuzzo e poi con Enzo Dell’Arte.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa del noto imprenditore. “Siracusa – si legge nel messaggio del sindaco – si stringe con grande affetto attorno alla famiglia di Massimo Riili. La nostra comunità perde un imprenditore appassionato, un uomo determinato e colto. Ciao, Massimo”