tragedia sfiorata

Ha percorso in contromano diversi chilometri dell’autostrada un anziano di 82 anni che, per sua fortuna, non ha causato incidenti, poi fermato da una pattuglia di vigilanza del Cas. Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, dallo svincolo di Cassibile, al volante della sua auto, è risalito in piena notte in direzione nord. “Volevo andare a Floridia” avrebbe detto al personale del Consorzio autostradale siciliano che hanno compreso quanto fosse in stato confusionale l’82enne. A segnalare la presenza della macchina dell’anziano sono stati gli altri automobilisti che sono riusciti a schivare il pericolo