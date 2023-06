intervento dei vigili del fuoco di siracusa

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un’abitazione in via Premuda, nel quartiere della Borgata, a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è originato dagli arredi in stato di abbandono nel cortile della casa e nel volgere di qualche minuto le fiamme si sono alimentate.

L’intervento dei pompieri

La colonna di fumo è stata vista anche dai residenti di palazzine molto più distanti, fatto sta che, nel volgere di qualche istante, sono arrivate al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco numerose segnalazioni, tutte convergenti in via Premuda.

La paura dei proprietari

I pompieri hanno arginato le fiamme, i proprietari sono riusciti a mettersi in salvo ma hanno seguito con trepidazione l’intervento dei soccorritori che stanno verificando se sussistono dei problemi di staticità dell’immobile. Resta da capire la causa che ha scatenato il rogo, per il momento non viene esclusa alcuna pista.

Appicca incendio e si ustiona

Un uomo di 49 anni di Siracusa si è ustionato dopo aver appiccato un incendio che ha raggiunto e danneggiato due villette. E’ accaduto in via Lampreda, in contrada Ognina, una delle zone balneari più suggestive di Siracusa, ed i poliziotti, allertati da numerose telefonate di emergenza, hanno aiutato due famiglie ad evacuare i due immobili.

Denunciato dalla polizia

Il 49enne, che è stato denunciato, avrebbe accumulato delle erbacce per darle fuoco ma non aveva fatto i conti con il vento, capace di alimentare le fiamme che lo hanno poi investito nel tentativo di arginare il rogo. Le abitazioni hanno riportato ingenti danni anche se, a giudizio dei Vigili del fuoco, non mettono a rischio le strutture portanti.

La tragedia nel Palermitano

Un tragico incendio è divampato nei giorni scorsi al confine tra San Martino delle Scale, una borgata montana frazione di Monreale e Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via dei Frati Minori. Continua il periodo nero della borgata tanto amata dai palermitani.

E’ morto l’uomo intossicato

I soccorritori erano riusciti a salvare dal rogo Vincenzo Cannarozzo di 78 anni che è stato, poi, affidato alle cure dei sanitari del 118. L’uomo, però, ha inalato molto fumo ed è rimasto gravemente intossicato.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici del 118 hanno cercato di rianimarlo ma poco dopo l’uomo è morto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia che dovranno accertare cosa sia successo; cosa, insomma, abbia causato l’incendio.