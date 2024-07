nella zona sud di siracusa

In volo un elicottero

Furgone fonde motore per il caldo

Emergenza a Piazza Armerina

La Statale 117 Bis chiusa e riaperta

Timori per le folate di aria calda

Le zone colpite

Like this: Like Loading...

Un incendio si è scatenato nella zona della Fonte Ciane, a sud di Siracus a: si tratta di un’area naturalistica che è sempre a rischio nei periodi in cui le temperature raggiungono livelli di guardia. Al lavoro, per provare ad arginare l’azione del rogo, ci sono i vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile.In volo anche un elicottero che dall’alto sta provando a tagliare la marcia delle fiamme, alimentate dalla folate di vento caldo.In autostrada, sulla Siracusa-Catania, nei pressi dello svincolo di Siracusa sud, un furgone è andato in fiamme: a quanto pare, le alte temperature hanno causato la fusione del motore. Il conducente avrebbe fatto in tempo a scendere dal veicolo per poi dare l’allarme.La paura di nuovi incendi Piazza Armerina è molto concreta: da giorni la città è assediata dai roghi ma la giornata di ieri è stata davvero un incubo.La statale 117 Bis è stata chiusa temporaneamente per consentire ai soccorritori, vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile, di intervenire sulle colonne di fiamme e contestualmente evitare che le auto fossero investite dai roghi.Secondo alcune fonti che operano sul posto, la situazione, per il momento, è sotto controllo ma si teme molto il caldo e soprattutto il vento. Le folate di aria calda potrebbero riaccendere i fuochi: la Forestale, che è ininterrottamente sulle zone dove si sono verificati i focolai, ha chiesto l’intervento dei Canadair e degli elicotteri per bonificare le aree da cui potrebbero riprendere i roghi.Gli incendi, da giorni, stanno divorando i boschi di Furma e Rossomanno e proprio ieri il rogo ha marciato verso Bannata e poi in direzione del centro abitato di Piazza Armerina.