Incendio in un cantiere edile a Monreale (Palermo). Le fiamme hanno danneggiato un furgone che si trova dentro l’aria dei lavori in via Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Indagano i carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri stanno cercando di accertare le cause del rogo.

Diciotto incendi impegnano vigili del fuoco e forestali

Sono stati 18 gli incendi oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Sette a Catania, cinque a Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due Siracusa.

Nel palermitano a Blufi in contrada Giaia, Petralia Sottana contrada Irosa, nel siracusano Francofonte contrada Coco e Cassaro in contrada Colle Bianco. Nel catanese sono stati impegnati anche i mezzi aerei a Caltagirone contrada Costabaira, Mascalucia, Misterbianco contrada Gelso Bianco, Santa Maria di Licodia contrada Cavaliere, Mazzarrone contrada Sciri Sottano, San Michele di Ganzaria contrada Montagne. Roghi anche nel ragusano a Comiso contrada Colobria, nel messinese a Molo Alcantara. Nell’ennese nel capoluogo in contrada Coventazzo, Piazza Armerina contrada Sambuco, Nicosia contrada Casa Castagna, Pietraperzia contrada Caulonia.

Uomo morto dopo un incendio nel Messinese

Giovanni Micali, 74 anni, è rimasto ucciso questa notte nella sua abitazione ad Altolia, villaggio della zona sud di Messina. È in corso la ricostruzione dell’accaduto ma, secondo una prima ipotesi, sembra che il rogo sia scoppiato in maniera accidentale, mentre l’uomo stava dormendo.

L’allarme è scattato intorno alle due quando sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e i carabinieri. Ma per Micali non c’era più nulla da fare e il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato dai soccorritori. La sua abitazione si trovava in un luogo non facilmente raggiungibile dai mezzi. Indagano i carabinieri.

L’incendio a Nizza di Sicilia

Incendio nel centro abitato di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina. Le fiamme sono originate da un cumulo di materiali edili e di risulta accatastati dinanzi ad un fabbricato in ristrutturazione situato nel cuore del paese. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando di Messina con autopompa, pick up e autobotte.

Nonostante il tempestivo intervento, l’incendio ha provocato ingenti danni: le fiamme hanno avvolto e distrutto completamente un’automobile parcheggiata nelle vicinanze e lambito le parti esterne di una casa adiacente al fabbricato in fase di ricostruzione.

Operazioni di spegnimento e bonifica

I pompieri hanno lavorato per oltre due ore per estinguere completamente il rogo ed effettuare le operazioni di bonifica, mettendo in sicurezza l’intera area. L’intervento si è concluso intorno alle 2.30 del mattino. Sconosciute al momento le cause all’origine del fuoco. Indagini in corso.

Auto divorata dalle fiamme, è mistero sulle cause

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per spegnere un’autovettura in fiamme, nel rione Ganzirri in prossimità del lago grande (Messina). La squadra proveniente dal distaccamento nord, con autopompa serbatoio e pickup xon modulo antincendio, ha estinto l’incendio che avvolgeva completamente la vettura, distruggendone gran parte.

Indagini sul rogo

Non si conoscono le cause del rogo, che sono in via di accertamento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.