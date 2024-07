Altri incendi in viale Regione Siciliana e sull’autostrada Palermo Catania

Vigili del fuoco e forestali impegnati in diversi incendi nel Palermitano. Le fiamme sono divampate a Termini Imerese nella zona della provinciale. Sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per qualche ora per riuscire a circoscrivere le fiamme e iniziare la bonifica. Altri due incendi nello spartitraffico in viale Regione Siciliana e nella zona dell’autostrada Palermo Catania tra Bagheria e Villabate.

Incendi a Piana degli Albanesi, ferito operaio forestale

Intanto la stagione degli incendi è cominciata. “Primi gravi incendi nel nostro territorio, lievemente ferito un operaio forestale”. A comunicare quanto successo nei giorni scorsi a Piana degli Albanesi, il sindaco Rosario Petta. Tre incendi in tre punti diversi hanno tenuto tanti in apprensione.

“Brutta giornata di incendi nel nostro territorio – ha continuato il sindaco -, tre diversi punti di fuoco nel sottobosco dell’area intorno al lago in prossimità dell’oasi lago e del centro tecnico canoa e canottaggio. Lievemente ferito un operaio dell’antincendio forestale, durante le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento di tutte le forze dell’ordine locali, con l’ausilio dell’elicottero del corpo forestale, ha scongiurato il peggio. Evacuate diverse zone intorno al lago ed ospiti dell’oasi lago”.

Roghi nel Siracusano e nell’Ennese, due canadair in azione

Un incendio si è scatenato in contrada Spalla, a ridosso dell’area commerciale ed a pochi passi dalla zona industriale di Priolo, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono originate in prossimità di un canneto poi il vento ha spinto il rogo che si è alimentato: una lunga colonna di fumo è ben visibile dalla zona di Belvedere e di Città Giardino.

Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorritori e sul posto si sono recati i volontari della protezione civile di Priolo ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

Un vasto incendio scoppiato in contrada Bubbutello si sta dirigendo verso il paese di Barrafranca. Sul posto opera la forestale con due canadair ed è stato richiesto l’ausilio di una squadra della protezione civile regionale di Piazza Armerina. L’incendio si muove lungo la strada che va da bivio Ramata in direzione di Barrafranca.

La zona sud dell’ennese da due giorni è stretta in una morsa incendiaria. Ieri in fumo di boschi di Piazza Armerina, contrada Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di Renda Sambuco, Leano. Un altro incendio sempre ieri ha riguardato la zona di Valguarnera e il bosco di Rossomanno. Tutti spenti in nottata.

Incendio tra il cimitero di Aci Catena e la A18, traffico in tilt

Un grosso incendio è divampato nei giorni scorsi tra il cimitero di Aci Catena e l’autostrada A18 Messina-Catania ha creato difficoltà alla circolazione viaria su quel tratto. Il traffico è andato in tilt per diversi minuti.

Il rogo è scoppiato in direzione Messina, poco prima dello svincolo di Acireale con fumo e fiamme sul bordo della strada. I vigili del fuoco sono giunti sul posto dal distaccamento Nord ed un’autobotte è arrivata dalla sede centrale. In volo anche un elicottero per il controllo e monitoraggio della zona.

Si è trattato di un incendio di sterpaglie ad Aci Catena, esattamente in via Madonna delle Grazie. Sono intervenute sul posto diverse squadre dei pompieri partite dal distaccamento di Acireale.