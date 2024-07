I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per spegnere un’autovettura in fiamme, nel rione Ganzirri in prossimità del lago grande (Messina). La squadra proveniente dal distaccamento nord, con autopompa serbatoio e pickup xon modulo antincendio, ha estinto l’incendio che avvolgeva completamente la vettura, distruggendone gran parte.

Indagini sul rogo

Non si conoscono le cause del rogo, che sono in via di accertamento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.

Incendio nella zona della strada provinciale a Termini

Vigili del fuoco e forestali impegnati in diversi incendi nel Palermitano. Le fiamme sono divampate a Termini Imerese nella zona della provinciale. Sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per qualche ora per riuscire a circoscrivere le fiamme e iniziare la bonifica. Altri due incendi nello spartitraffico in viale Regione Siciliana e nella zona dell’autostrada Palermo Catania tra Bagheria e Villabate.

Incendi a Piana degli Albanesi, ferito operaio forestale

Intanto la stagione degli incendi è cominciata. “Primi gravi incendi nel nostro territorio, lievemente ferito un operaio forestale”. A comunicare quanto successo nei giorni scorsi a Piana degli Albanesi, il sindaco Rosario Petta. Tre incendi in tre punti diversi hanno tenuto tanti in apprensione.

“Brutta giornata di incendi nel nostro territorio – ha continuato il sindaco -, tre diversi punti di fuoco nel sottobosco dell’area intorno al lago in prossimità dell’oasi lago e del centro tecnico canoa e canottaggio. Lievemente ferito un operaio dell’antincendio forestale, durante le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento di tutte le forze dell’ordine locali, con l’ausilio dell’elicottero del corpo forestale, ha scongiurato il peggio. Evacuate diverse zone intorno al lago ed ospiti dell’oasi lago”.