Momenti di apprensione questa mattina, poco prima delle 8, in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa, un’area a elevata densità abitativa. Un principio d’incendio ha infatti interessato un componente dell’ammortizzatore di un’autocisterna carica di benzina, con il rischio concreto che le fiamme potessero propagarsi al resto del mezzo.

Il soccorso

L’allarme è scattato quando l’autista ha notato del fumo provenire dalla parte posteriore del veicolo. Sul posto sono intervenute in pochi minuti le squadre dei Vigili del Fuoco di Siracusa, che hanno immediatamente domato le fiamme, procedendo poi alle operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dell’autocisterna.

Scongiurato il pericolo

Grazie alla tempestività e alla professionalità del personale intervenuto, è stato possibile scongiurare conseguenze potenzialmente gravissime per l’area circostante.

Indagini sulle cause

L’intervento si è concluso senza feriti. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso, per poi tornare gradualmente alla normalità. Le cause dell’innesco sono in corso di accertamento