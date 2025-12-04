Notte di paura a Francofonte, nel Siracusano, dove l’auto del parroco della Chiesa di San Francesco, don Carmelo Scalia, è stata completamente distrutta da un incendio. Il rogo è divampato intorno alle 3 di giovedì mattina all’interno dell’area parrocchiale, un luogo protetto e circondato da alte mura perimetrali.

L’esplosione dei pneumatici ha svegliato bruscamente il sacerdote, che si trovava nella propria stanza affacciata proprio sul punto in cui era parcheggiata la Renault Clio. L’allarme è stato immediatamente lanciato dallo stesso parroco e da alcuni residenti della zona, ma nel giro di pochi minuti le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuna pista viene esclusa, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella del dolo.

Gli altri episodi

L’episodio arriva a distanza di poche settimane da un altro atto vandalico avvenuto nella stessa parrocchia, dove ignoti avevano distrutto alcune aiuole e danneggiato statue della Madonna, alimentando ulteriormente la preoccupazione della comunità.

Il parroco: “Ancora una notte da incubo”

Carissimi amici, ancora una volta Francofonte ha vissuto una notte da incubo, ancora una volta e’ la nostra Parrocchia ad essere presa di mira stavolta, però, attraverso, la mia macchina.