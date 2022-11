la vicenda è accaduta a siracusa

Ha sfidato le fiamme scoppiate in un locale di sua proprietà per salvare i suoi 4 gatti che aveva con se da sei anni. Tre di loro sono morti per le conseguenze del rogo, uno solo è riuscito a sottrarsi alla morte mentre sta bene la proprietaria della casa e padrona degli animali che ha rischiato la sua vita.

Il coraggio di una donna siracusana

Protagonista di questa storia è una siracusana che ha raccontato quei minuti drammatici nella sua mansarda, da cui è scaturito un incendio per un corto circuito ad una presa.

“Ho percepito la puzza di bruciato – racconta la donna – e non appena ho aperto la porta mi si è spalancato l’inferno. Qui infatti è il regno dei miei gatti, nonostante le fiamme ed il fumo nero mi sono buttata dentro anche se i soccorritori mi hanno detto che sono stata certamente coraggiosa ma incosciente”.

“Quei gatti li ho presi nel giorno di San Valentino”

Quei gatti la donna li ha presi in casa dopo che la madre li aveva lasciati in prossimità dell’azienda del marito. “Ricordo bene quel giorno, era il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, e da quel momento sono stati come miei figli”. Dopo averli presi con se, strappati alle fiamme, la donna si è recata dal veterinario.

“Sono svenuta dopo il soccorso”

“Sono poi svenuta e con l’ambulanza sono stata trasferita al Pronto soccorso ma tre dei miei gatti non ci sono più: il primo, il mio adorato e innocente Miele, è morto subito per intossicazione da fumo. Medea, la gatta più astuta del mondo, non ha percepito il pericolo questa volta, se ne è andata intubata per una emorragia interna. Il mio magnifico Sugar, ha resistito due giorni e due notti, ma non ce l’ha fatta. Se ne vanno, così, sei anni di amore, tre fratelli che non si sono mai separati dalla nascita. Sempre insieme, anche nella morte”.

La donna racconta che solo un gatto è ancora con lei. “la dolcissima Pepa, è ancora con me. La più piccola, la più fragile di tutti. Lei è sopravvissuta”.