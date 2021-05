in via antonello da messina, a nord di siracusa

Un incendio si è originato in una casa

L’appartamento si trova in via Antonello da Messina, a Siracusa

Salvata una famiglia composta da 3 persone

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco

Le vittime trasferite in ospedale

Un incendio è scoppiato all’interno di una abitazione in via Antonello da Messina, nella zona di viale Zecchino, a nord di Siracusa. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 quando sono arrivate le prime telefonate al centralino del comando provinciale di Siracusa, tutte convergenti nello stesso posto.

Salvata una famiglia

I pompieri sono riusciti a trarre in salvo tre componenti di uno stesso nucleo familiare: le vittime sono state accompagnate al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma, per fortuna, non corrono pericoli di vita. Sul posto anche gli agenti di polizia ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo, molto dipenderà dalla relazione dei vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza non solo l’appartamento ma anche la palazzina.

Le verifiche

Bisognerà accertare se vi sono problemi di staticità dell’immobile, di certo la casa dove si è originato l’incendio è invasa dal fumo. Difficile, per il momento, individuare le cause del rogo, spesso, capita, in queste circostanze, che si tratti di un incidente, tra cui un corto circuito ma è solo una prima ipotesi e nelle prossime ore i soccorritori sveleranno il mistero.

Il precedente

Nelle settimane scorse, gli agenti delle Volanti hanno tratto in salvo un padre, 79 anni, e la figlia, nella cui abitazione, in via Gaetano Barresi, nella zona nord di Siracusa, è scoppiato un incendio. Le fiamme, spente poi dai vigili del fuoco, si sono originate da una coperta termica, presumibilmente andata in corto circuito. Si sono vissuti momenti di grande apprensione nell’appartamento e le urla dei proprietari sono state ascoltate dai vicini che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.