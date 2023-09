Si sveglia per andare in bagno e scopre un rogo in cucina, paura per una donna

22/09/2023

Si era svegliata per andare in bagno una donna che vive in una palazzina in via Danieli, nella zona della Pizzuta, a nord di Siracusa. Ha avvertito un odore forte e poi del fumo, proveniente dalla cucina, dove si sarebbe diretta per capire cose stesse accadendo. Si è accorta di un principio di incendio, originatosi dal frigo, e con il passare dei secondi, quel rogo si è alimentato. A quel punto, la donna si è rivolta ai vigili del fuoco: una richiesta di intervento è arrivata al centralino del comando provinciale dei pompieri e poco dopo sono partite le squadre. I soccorritori hanno arginato l’azione delle fiamme ma i danni sono ingenti, soprattutto nell’area della cucina: le cause sarebbero dovuto ad un corto circuito.