Un incendio, divampato in una cucina di una trattoria, in via Ducezio, a Noto, ha divorato il locale. Le fiamme, da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, si sono originate nel tardo pomeriggio di ieri quando la trattoria “Ducezio”, situata nel centro storico di Noto, era chiusa.

Paura per i residenti della zona che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi, temendo che l’incendio potesse propagarsi verso le proprie case.

Le indagini sono condotte dai carabinieri ma dai primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine sembra che il rogo sia riconducibile ad un corto circuito anche se i carabinieri di Noto stanno compiendo altre verifiche.