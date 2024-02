in contrada san lorenzo

Un incendio è divampato questa notte, intorno all’1,30, in contrada Reitani-San Lorenzo, nel territorio di Noto, coinvolgendo parte dello stabilimento balneare Lido Brizò.

È stata distrutta la struttura adibita a veranda, bar e cucina per una estensione complessiva di circa 200 metri quadrati. Sono state tante le richieste di intervento al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco che sono arrivati poco dopo le telefonate di emergenza.

In merito alle cause, dal comando dei pompieri di Siracusa fanno sapere che “non sono stati trovati elementi riconducibili alla matrice dolosa ma non si escludono anche cause di natura elettrica”.