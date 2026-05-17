Un gravissimo incendio ha devastato nella notte lo stabilimento della “La Fenice – Packaging”, azienda leader nel settore degli imballaggi ortofrutticoli e punto di riferimento per il comparto agricolo della zona. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno rapidamente avvolto la struttura, richiedendo il massiccio e prolungato intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo ed evitare conseguenze ancora peggiori.

La Procura apre un’inchiesta

Sul caso ha immediatamente acceso i riflettori la Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo d’indagine. Le forze dell’ordine, sul posto insieme ai tecnici dei pompieri per i primi rilievi, stanno valutando ogni possibile pista. Sebbene gli accertamenti siano tuttora in corso per stabilire con certezza l’origine del rogo, gli investigatori non escludono la pista dolosa: il forte sospetto è che possa essersi trattato di un atto intimidatorio legato alle dinamiche del racket delle estorsioni nel territorio.

La solidarietà delle istituzioni: “Colpita la dignità del territorio”

L’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità della zona sud del Siracusano. Tra le prime reazioni istituzionali c’è quella della sindaca di Portopalo di Capo Passero, Rachele Rocca, che ha espresso profonda amarezza e vicinanza al titolare dell’azienda, l’imprenditore Alessandro Coco: Quando un’attività del nostro territorio viene colpita in modo così pesante non viene ferita soltanto un’azienda, ma anche il lavoro, i sacrifici, la storia e la dignità di chi ogni giorno costruisce futuro con impegno e dedizione”.