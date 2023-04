in viale paolo orsi

Un incendio è scoppiato intorno alle 19 in viale Paolo Orsi, l’ingresso sud di Siracusa. Le fiamme si sono originate dalle sterpaglie, a ridosso della carreggiata e di un cantiere edile che si trova in quella porzione di area. Per fortuna, non vi sono state conseguenze per l’attività ma è scattato l’allarme e soprattutto la preoccupazione che il rogo potesse marciare pericolosamente.

Tante le segnalazioni di emergenza ai vigili del fuoco, le colonne di fumo si sono viste anche in altre zone della città. Restano da accertare le ragioni che hanno scatenato l’incendio, alimentato anche dal vento.