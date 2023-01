lo stabile si trova nel rione della pizzuta

Un incendio, per cause che sono al vaglio dei vigili del fuoco di Siracusa, è scoppiato sul terrazzo di una palazzina in via Teofane, nel rione della Pizzuta.

L’allarme e la paura dei residenti

Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio e sono stati gli stessi residenti a dare l’allarme: sono state tante le chiamate di soccorso arrivate alla sala operativa del comando provinciale di via von Platen. A quanto pare, il rogo si è originato da alcuni cartoni che erano accatastati lì ma non è chiaro in che modo le fiamme si siano sviluppate.

L’arrivo dei vigili del fuoco

I pompieri, arrivati in via Teofane in una manciata di minuti, hanno spento l’incendio e poi compiuto un sopralluogo per verificare se vi erano danni alla struttura. Non è stata disposta alcuna evacuazione della palazzina ma per i residenti, specie per quelli ai piani più alti, sono stati attimi di paura.

Un incendio a Belvedere

Nei giorni scorsi, un altro incendio, ma con conseguenze più devastanti, si è registrato in una abitazione situata a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa. Un rogo, anche in questo caso per causa da accertare, ha devastato l’immobile, per fortuna non si sono registrati gravi feriti, i proprietari sono usciti illesi da questa pericolosa situazione. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Siracusa che hanno messo in sicurezza lo stabile.

Una settimana calda

E’ stata, comunque, una settimana piuttosto difficile a Siracusa sotto l’aspetto della sicurezza: nei giorni scorsi, un ordigno è stato fatto esplodere nell’androne di una palazzina in via Pietro Novelli, nella zona nord della città. Una intimidazione ai danni di un condomino, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Squadra mobile di Siracusa che conducono le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa. I danni sono ingenti anche a alcune auto che erano parcheggiate in prossimità dell’ingresso del portone.