la vicenda a siracusa

La Curia di Siracusa è intervenuta in merito ad un articolo, pubblicato stamane sul quotidiano La Sicilia, in merito ad una presunta inchiesta della Procura di Siracusa “per abusi sessuali da parte di due parroci“.

“Non siamo a conoscenza dell’inchiesta”

Nella nota dell’Arcidiocesi di Siracusa, si evidenzia “di non essere a conoscenza di un’indagine per abusi sessuali che riguarda sacerdoti siracusani. Qualunque reato va perseguito e punito e all’Autorità giudiziaria va il nostro sostegno nel portare avanti un’indagine che possa accertare un reato.

La vicenda

Nel merito della vicenda, sul quotidiano catanese è indicato che il fascicolo è stato aperto per via di “notizie giunte da fonti confidenziali pervenute direttamente agli uffici della Procura” che avrebbe disposto degli interrogatori per chiarire meglio i fatti ed accertare la loro veridicità.

La Procura di Siracusa

Per il momento, non è stato possibile parlare con la Procura di Siracusa ma la Curia ha mostrato, come emerge nel comunicato, irritazione. “Nel rispetto della libertà di stampa o di cosiddette inchieste giornalistiche che spesso si traducono in campagne diffamatorie che vengono portate avanti, in questo caso, la Curia ritiene che scrivere di un’indagine “in stato embrionale”, quindi senza riferimenti certi, ma solo per accendere la curiosità del lettore, non fornisce al lettore stesso un’informazione corretta”.