Incidente mortale stamane sulla strada che collega Siracusa con la zona montana

A perdere la vita è stato un uomo di 54 anni, coinvolto in una carambola di auto.

È deceduto all’ospedale Cannizzaro di Catania un uomo di 35 anni.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla Polizia municipale

Salgono a due i morti del tragico incidente di stamane sulla Maremonti, la strada di collegamento tra Siracusa ed i Comuni della zona montana. Il primo a perdere la vita è stato Antonio Di Luciano, 54 anni, l’altro è un uomo di 36 anni, M.S.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il 54enne che a bordo della sua macchina si è scontrato con altri due veicoli per cause che sono al vaglio dei carabinieri e degli agenti della Polizia municipale.

Il decesso

La vittima è deceduta dopo qualche minuto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte l’uomo. È arrivato l’elisoccorso per trasferire uno dei 3 feriti, il 35enne, all’ospedale Cannizzaro di Catania mentre gli altri due sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno estratto le vittime dalle auto.

La seconda vittima

Sono sembrate subito gravi le condizioni del 35enne, trasportato in elicossorso a Catania, che aveva riportato delle ferite abbastanza serie che lo hanno condotto alla morte, invece, stanno meglio gli altri 2 feriti. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi.