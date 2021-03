Tantissimi amici si sono stretti ai genitori

Si prega per la ragazza di 19 anni Ilenia F. di 19 anni ricoverata all’ospedale Policlinico in gravi condizioni. La giovane è stata sottoposta ad un delicato intervento in neurochirurgia. Ilenia si trova ricoverata nel reparto neuro rianimazione. Le sue condizioni sono molto delicate.

Oggi pare che i medici faranno dei test per verificare gli effetti dell’intervento sulle condizioni di Ilenia. La situazione è monitorata ora per ora.

La prognosi è riservata.

La giovane era a bordo di una Fiat Panda con altre due giovani una di 27 anni F.L e una di 15 anni che è finita contro il muro del Castello Lanza sulla statale 113 all’altezza di Trabia (Pa).

Le altre due giovani sono state trasportate all’ospedale di Termini Imerese le loro condizioni non sono gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la giovane di 19 anni dall’abitacolo e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Sono in corso gli esami alcolemici e tossicologici. L’auto è stata sequestrata.

Tantissimi i messaggi sui social per la giovane molto conosciuta a Termini Imerese. Tantissimi gli amici piangono per quanto successo la terribile notte.

“Ehi vita mia io ho bisogno di te ti ho amato da subito ora amore svegliati e allora ti aspetto cuore mio ti amo da morire e ho bisogno di te “

“Vita mia buongiorno non ho chiuso occhio ti ho fatto fare il saluto dal nostro cantante preferito Gianni Pirozzo yle vedi che aspetto la chiamata ti devi riprendere dobbiamo fare tante cose ricordati vita mia “.

“Vita mia sei forte sperò che ti riprenderai presto io sono al tuo fianco sempre sei la mia vita ” Mi dispiace tantissimo per quello che vi è successo …. siete forti è vi riprenderete subito. .. Vi voglio bene spero che ti rialzerai subito vita ei una leonessa amore torna a sorridere come hai sempre fatto c’è la farai sei una guerriera… Non mollate ragazze che tutto andrà bene vi voglio bene”.

Ragazzi mettiamoci nei panni della famiglia aprire Facebook è uno strazio preghiamo in silenzio e soprattutto pensiamo a quei poveri genitori che saranno distrutti..non scrivete menzogne su Facebook ma continuiamo a pregare affinché Ilenia si svegli e ritorni da noi..Lei e forte sono sicura che ce la farà.. mi unisco al dolore dei genitori un abbraccio fortissimo! Non ci posso ancora credere cerca di non fare scherzi, lo so che tu sei forte, hai ancora una vita davanti, riprenditi presto piccola GUERRIERA che presto ritornerai a ridere e scherzare come piaceva a te Riprenditi presto sorè mi dispiace tanto spero che a più presto uscirai fuori perché tu sei una guerriera e questa fiera la dobbiamo passare tvb ci manchi tanto 😘😘

Ciao piccola puzzola ho saputo questa mattina la brutta notizia del tuo incidente.. non ho parole hai spiazzato tutti .. piccola guerriera la vita ti ha messo davanti dure prove ma tu con la tua forza li hai superate tuttecon la forza di una leonessa adesso noi tutti preghiamo per te,affinché tu possa superare anche questa più difficile e dura . Noi tutti stiamo aspettando che tu ti risvegli al più presto più sorridente e più forte di quanto tu sia già.. Dai forza piccola puzzolinaaDevi tornare da tutti noi recuperare il tempo che ci siamo allontanate devi tornare da salvo e mattia che sei la zia aleniacome ti chiamava salvo da piccolo . Forza amore noi ti aspettiamo al più presto . Dio è con te.