Dolore in due comuni del catanese

Nel corso di un grave incidente stradale sono deceduti Antonino Cairone, 19 anni, abitante a Maletto (CT) e Giovanni Tilenni Dianni, 58 anni, commerciante di Maniace (CT). Lo schianto è avvenuto sulla statale dell’Etna e delle Madonie in territorio di Bronte, nel Catanese.

Il 19enne si trovava alla guida di una Fiat Panda, mentre il 58enne era a bordo di una Ford Escort. Lo schianto è avvenuto tra i due mezzi lungo un rettilineo. Forse la pioggia intensa, la scarsa visibilità. Fatto sta che l’impatto frontale è stato fatale per entrambi, che sono morti sul colpo. Lo riporta il giornale di Sicilia.

Sul posto oltre ai carabinieri che hanno anche regolato il traffico anche i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo e di Maletto. Il personale del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che accertare la morte dei due uomini. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo delle due automobili i corpi senza vita di Cairone e Tilenni Dianni.

Dolore nei due comuni del catanese per la tragedia. Damiamo Antonino Cairone era titolare, assieme al fratello più grande, di un panificio a conduzione familiare che si trova nel centro di Maletto. Il sindaco Giuseppe De Luca ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali. “Queste poche righe affidiamo il dolore e le lacrime di tutta Maletto-ha detto — per la tragica e prematura scomparsa del giovane Damiano. Sono ore di sconforto e di pianto che vogliamo vivere uniti ai familiari ai quali va l’affetto e il cordoglio di tutta la comunità. Dio faccia rifiorire nei cieli la tua giovinezza”. Foro Corriere etneo.