in via algeri, a siracusa

Gravissimo incidente in via Algeri, nella zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti di polizia, un’auto avrebbe travolto uno scooter, a bordo del quale c’erano due giovani, che sono stato sbalzati dalla sella. Uno di loro, un 14enne è deceduto in ospedale, l’altro è ricoverato in gravi condizioni. Il conducente della macchina è scappato dopo l’impatto: le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale e delle Volanti che sono alla ricerca del pirata della strada.