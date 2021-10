aperta inchiesta per omicidio stradale

Incidente stradale in contrada Santa Teresa di Longarini, a sud di Siracusa

Un ciclista è stato travolto da un’auto in corsa

La vittima stava facendo una passeggiata con la sua bici

Aperta inchiesta per omicidio stradale

Tragedia stamane in contrada Santa Teresa di Longarini, alla periferia sud di Siracusa a seguito di un incidente stradale in cui ha perso la vita un ciclista.

Impatto violento

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, la vittima è stata travolta da una macchina, una Mercedes. L’impatto è stato molto violento, il ciclista è stato sbalzato dalla sella e per lui non c’è stato nulla da fare.

Auto ad alta velocità

Da una prima verifica dei vigili urbani, la macchina procedeva ad una velocità sostenuta, come risulterebbe dalle tracce sull’asfalto.

Inchiesta per omicidio stradale

Restano da capire le cause che hanno scatenato l’incidente, gli agenti della Polizia municipale stanno accertando se vi sono delle responsabilità da parte del conducente del veicolo, che sarà sentito dalle forze dell’ordine. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, contestualmente i mezzi sono stati posti sotto sequestro dai vigili urbani.

Scaraventato sui campi

E’ spettato agli stessi investigatori informare la famiglia della vittima della tragedia: l’uomo era uscito con la sua bicicletta per una passeggiata e dai racconti di chi è sul posto, è stato scaraventato sui campi circostanti. Una scena raccapricciante si è presentata ai loro occhi.

Inutili i soccorsi

E proprio sui campi è stato, infatti, rinvenuto dai soccorritori, che, frattanto, avevano avvertito il 118 ma era chiaro che il ciclista non avrebbe mai potuto resistere. Troppo gravi le ferite riportate, a quanto pare, avrebbe subito dei politraumi, incompatibili con la vita. E’ stato chiamato il medico legale per l’ispezione cadaverica ma le cause del decesso sembrano abbastanza chiare che potrebbero indurre i magistrati della Procura a non disporre l’autopsia.