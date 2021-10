è successo a Pozzallo, la vittima aveva 26 anni

Tragico incidente della strada poco dopo le 14 a Pozzallo, nell’area di sviluppo industriale. Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell’impatto è morto sul colpo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco, oltre che dei sanitari del 118.

La vittima, C.V., 26 anni, di Modica. Alla guida dell’auto una donna rimasta illesa. Il giovane lavorava in un’azienda che ha sede nell’area di sviluppo industriale ed aveva terminato il suo turno lavorativo.

Nell’Agrigentino la morte dei due fidanzatini

Quello di Pozzallo è solo l’ultimo in ordine di tempo, di una serie di incidenti mortali lungo le strade siciliane. Nel primo pomeriggio del 13 ottobre, sulla strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali sono morti due giovani fidanzatini di 17 anni di Raffadali deceduti in seguito ad un incidente stradale. Le vittime dell’ incidente stradale sono Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni alcuni giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento.

Nel Trapanese un’altra vittima

Notte di intenso lavoro per la polizia municipale di Castelvetrano che sino alla tarda serata del 13 ottobre è stata impegnata nei rilievi dell’incidente stradale mortale avvenuto sulla statale 81, avvenuto in località Triscina.

A perdere la vita una donna, Valentina Barzi, 36 anni residente a Castelvetrano ma originaria di Bagheria. I caschi bianchi stanno provando a capire in che modo l’auto sia schizzata come un proiettile contro il guardrail. Al momento si escludono coinvolgimenti di altre auto, per cui l’ipotesi è quell’incidente autonomo.

Il 26 settembre un altro incidente mortale

La provincia trapanese appena qualche giorno fa era stata scossa da un altro tragico incidente mortale sulle strade. Un giovane di 22 anni, Fabrizio Aguanno, ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto in contrada Bocca della Carruba la notte tra il 25 e il 26 settembre scorsi. Il ragazzo, in sella al suo scooter, per cause ancora in via di accertamento è scivolato dal mezzo ed ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.