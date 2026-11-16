Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Agnone, a Lentini, nel Siracusano. Due operai sono rimasti feriti dopo il ribaltamento di un’autogru mentre erano impegnati in alcuni lavori su un edificio. Uno dei due avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi ed è stato trasferito all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Cosa è accaduto

L’incidente si è verificato intorno alle 13.50. Secondo una prima ricostruzione, il cestello sul quale si trovavano i due lavoratori si sarebbe ribaltato in seguito al cedimento del marciapiede su cui era posizionato il mezzo. Gli operai avrebbero compiuto un volo di oltre dieci metri, rimanendo intrappolati tra le strutture metalliche.

L’allarme dei passanti

A lanciare l’allarme sono stati i testimoni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella liberazione dei due uomini dalle lamiere. Presenti anche due ambulanze del 118 e i carabinieri.

Una volta estratti, i feriti sono stati affidati alle cure dei medici. Considerata la gravità delle loro condizioni, è stato attivato anche l’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Uno dei due operai è stato accompagnato al pronto soccorso del Garibaldi Nesima di Catania.

Le indagini

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Lentini insieme ai militari del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del ribaltamento e verificare le condizioni di sicurezza in cui si stavano svolgendo gli interventi.