La tragedia avvenuta sulla Strada Provinciale 74, dove un uomo di sessant’anni di Floridia ha perso la vita in un incidente stradale autonomo, ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza della strada. Un episodio che ha lasciato sgomento e dolore, trasformando una strada quotidiana in un luogo di lutto e interrogativi.

Le parole del sindaco di Floridia

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Floridia, Marco Carianni, che ha chiesto chiarimenti sulle opere previste lungo la SP 74 ipotizzando un possibile legame tra lo stato della strada e l’incidente, interviene il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.

Il presidente del Libero Consorzio

Il presidente, a nome dell’intera amministrazione provinciale, ha voluto innanzitutto esprimere il proprio cordoglio ai familiari della vittima, sottolineando come, davanti a una perdita così drammatica, ogni valutazione tecnica debba partire dal rispetto e dalla vicinanza umana. “In momenti come questi – trapela dal suo intervento – il pensiero va prima di tutto a chi resta e al dolore di una comunità colpita”.

Interventi per 700 mila euro

Aprendo il capitolo degli interventi, Giansiracusa ha chiarito che la SP 74 è già inserita in un programma di lavori di manutenzione e messa in sicurezza. In particolare, è stato finanziato un progetto di manutenzione straordinaria che riguarda le Strade Provinciali 74 e 86, per un importo complessivo di 700 mila euro. La procedura di gara è stata completata e, una volta firmati i contratti relativi agli interventi previsti per il 2025, si procederà anche con quelli programmati per il 2026. Salvo imprevisti, l’avvio dei lavori è atteso prima dell’estate.

Le altre risorse

A questo si aggiunge un ulteriore intervento da 600 mila euro che coinvolge le SP 74, 36 e 76, con lavori già aggiudicati e in fase di definizione contrattuale, passaggio necessario per la consegna dei cantieri.

Il presidente del Libero Consorzio ha ribadito come la sicurezza stradale rappresenti una priorità costante, pur all’interno di una rete viaria estesa e complessa, che richiede programmazione, risorse e tempi tecnici. Un impegno che, nelle intenzioni dell’ente, mira a migliorare progressivamente le condizioni di percorribilità e a ridurre i rischi per gli utenti.

Infine, Giansiracusa ha confermato la disponibilità al confronto con il Comune di Floridia e con tutte le amministrazioni del territorio, richiamando la necessità di una collaborazione istituzionale.