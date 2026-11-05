Tragedia questa mattina lungo la strada provinciale che collega Pachino a Portopalo. Un anziano di 80 anni, originario di Milano ma residente a Pachino, è rimasto vittima di un incidente stradale autonomo.

Cosa è accaduto

Il pensionato, da una prima ricostruzione, si trovava alla guida della sua Audi A3 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Tra le ipotetiche cause al vaglio degli inquirenti vi sarebbe un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo al volante. La vettura ha sbandato violentemente, uscendo fuori dalla carreggiata per poi ribaltarsi più volte fino a terminare la propria corsa in un terreno agricolo adiacente alla sede stradale.

L’arrivo dell’elisoccorso

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono recati tempestivamente i soccorritori. Vista la gravità delle condizioni della vittima, le squadre di emergenza hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il personale sanitario ha tentato di stabilizzare l’uomo, che ha riportato traumi particolarmente gravi alla testa a seguito dell’impatto.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.