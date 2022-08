incidente senza feriti gravi

Incidente stradale, nella serata di ieri, in via Elorina, nella zona sud di Siracusa, tra un trattore ed una macchina. Per fortuna, non si sono registrati feriti gravi, i conducenti ed i passeggeri, hanno riportato solo delle piccole contusioni e molto spavento.

Traffico in tilt

Lo scontro, però, ha creato delle code lunghissime lungo la via del mare, che lega la città alle zone balneari. Gli agenti della Polizia municipale hanno compiuto i rilievi per determinare le cause dell’incidente ma queste operazioni hanno naturalmente creato dei rallentamenti sia in entrata che in uscita dalla città.

Tragico tamponamento nel Messinese

Una donna di 83 anni che viaggiava a bordo di un’autovettura è morta stamani in un tamponamento all’ingresso della galleria Telegrafo sulla tangenziale di Messina. Il tamponamento ha riguardato tre mezzi.

L’anziana era uno dei passeggeri delle macchine coinvolte. È stata trasportata al Policlinico dove però è morta subito dopo l’arrivo. Ancora in questo momento rallentamenti sono registrati lungo la tangenziale

Pochi giorni fa altro incidente mortale sulla A20

Pochi giorni fa un’altra vittima della strada in Sicilia a causa di un tragico tamponamento avvenuto sull’autostrada A20 in territorio di Messina. Quattro le auto coinvolte, uno dei conducenti alla guida di un’utilitaria è morto in seguito al violento impatto.

A perdere la vita G.M. di 62 anni che era alla guida di una Fiat 600. Quattro auto sono andate a tamponarsi fra loro una volta giunte all’altezza del viadotto Bordonaro, appena fuori la galleria.

Due morti sulla Siracusa-Catania

Nello scorso fine settimana, 2 giovani sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto vicino allo svincolo di Augusta. A perdere la vita sono stati, Giuseppe Armenio, 19 anni, Gabriel Fazio, 22 anni, entrambi di Augusta che erano a bordo di una macchina, una Bmw, mentre è in prognosi un trentenne, che era alla guida del veicolo. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale.